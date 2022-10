Un scénario haletant sourit au HC St-Imier

Que d’émotions pour le HC St-Imier. Les hockeyeurs imériens sont allés gagner 4-3 après prolongation contre Université Neuchatel samedi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Tantôt devant, tantôt derrière au tableau d'affichage, les Bats ont finalement décroché la victoire et les deux points qui vont avec. Tout a bien commencé pour le HCSI qui a pris les devants à double reprise dans le premier tiers grâce à Kenny Camarda en supériorité numérique après cinq minutes de jeu, et à Quentin Pecaut qui l’a imité quatre minutes plus tard. En deuxième période, les Neuchâtelois ont comblé leur retard et ont même pris les devants en l’espace de 7 minutes. Mais le jeu de puissance a permis aux Bats de recoller au score par l’intermédiaire de Fabien Kolly. Dans le dernier tiers, le HCSI s’est à nouveau retrouvé mené. Il a pourtant trouvé les ressources pour égaliser 2 minutes plus tard grâce à Robin Fuchs. La délivrance pour les Imériens est arrivée après 1’39’’ de jeu en prolongation de la canne de Kenny Camarda, premier et dernier buteur de ce scénario haletant.

Ce deuxième succès de rang permet au HCSI de grimper provisoirement à la 9e place de la hiérarchie. /nmy