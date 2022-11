Dix de suite pour le HC Bienne

Le HC Bienne ne sait plus perdre. Les hommes d’Antti Törmänen se sont imposés 5-4 face à Rapperswil vendredi à la Tissot Arena. Ils étaient pourtant menés 4-2 après deux tiers-temps. Les « rouge et jaune » ont inversé la tendance en un peu plus de quatre minutes. Il s’agit de la 10e victoire de rang du HCB en National League de hockey sur glace. Développement suit. /bsc