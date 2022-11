L’heure de la retraite pour Etienne Froidevaux

Etienne Froidevaux vit son dernier hiver dans le maillot d’un hockeyeur professionnel. L’attaquant du HC Bienne va prendre sa retraite sportive au terme du championnat de National League. Il en fait l’annonce ce jeudi sur le site internet de son club. Il a décidé de prendre un nouveau départ à la fin de la saison, alors que son contrat arrive à échéance avec le HCB. Etienne Froidevaux dispute son 2e exercice dans les rangs seelandais. Le centre de 33 ans totalise 70 apparitions avec le chandail « rouge et jaune » pour 1 but et 8 assists. Il a entamé son parcours professionnel avec Berne en 2007. Il a remporté le titre de champion de Suisse avec le club de la capitale en 2010 et a joué un championnat du monde avec l’équipe de Suisse. /msc