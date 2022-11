Le HC St-Imier fait la différence en prolongation

Le HC St-Imier s’impose au bout du suspense. Les hockeyeurs imériens ont pris le meilleur sur Sarine-Fribourg 3-2 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) samedi soir en 1re ligue. Les deux équipes ont véritablement joué au chat et à la souris durant cette partie. Les Bats ont ouvert le score à la 15e minute par Lucas Boehlen. L’égalisation est tombée deux petites minutes plus tard. Scénario inverse dans le deuxième tiers-temps : Les Fribourgeois prennent les devants avant d’être rejoints par le HCSI à la 45e minute grâce à un but de Robin Fuchs. C’est finalement Lucas Boehlen, en inscrivant un doublé, qui a offert la victoire aux siens.

Le HCSI sort ainsi de la zone de play-out en prenant un point d’avance sur la barre. /lge