Le casse-tête des gardiens se rapproche au HC Bienne

Le HC Bienne aura l’embarras du choix pour garder sa cage jusqu’à la fin de la saison de National League de hockey sur glace. Joren Van Pottelberghe participe à nouveau à l’entrainement collectif après plus de neuf mois d’absence et son retour à la compétition approche. Il s’était blessé au ligament croisé le 12 mars dernier. « On voit les automatismes et les réflexes revenir naturellement lors des entrainements », estime l’entraîneur des gardiens du HC Bienne Marco Streit. Selon lui, le portier devrait être de retour dans la cage seelandaise d’ici une à deux semaines. Le gardien de 25 ans paraissait à l’aise à l’entraînement cette semaine mais le staff seelandais veut se montrer prudent. Simon Rytz devrait garder la cage biennoise pour les deux matches de ce week-end alors que le troisième portier du club, Harry Säteri, se remet également d'une blessure à la cuisse contractée le 9 décembre.







Un avantage pour les play-off

Le HCB pourra donc prochainement composer avec trois gardiens. Marco Streit se dit rassuré par cette situation en vue des play-off : « On aura déjà trois gardiens en forme et on n’aura pas besoin d’aller en chercher un autre pour les play-off comme beaucoup d’équipes vont le faire ». L’entraîneur des gardiens du HC Bienne estime tout de même qu’il faudra bien s’organiser lors des entrainements pour que chaque gardien puisse avoir « assez de shoots et de répétitions ».