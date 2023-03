Le HC Bienne à un puck d’une demi-finale

Malmené et battu lors des deux derniers matches, le HC Bienne est parvenu à reprendre l’avantage dans sa série de play-off de National League ce vendredi soir. Grâce à un premier tiers de feu puis une combattivité exemplaire, les hockeyeurs seelandais ont battu le CP Berne 3-1 dans la cinquième manche des quarts de finale et mènent désormais 3-2 dans cette série au meilleur des sept matchs. Ils joueront donc dimanche soir à Berne (20h00) pour une place en demi-finale.







Le HCB des grands soirs en première période...



Si les Ours semblaient avoir repris un ascendant psychologique dernièrement en revenant à deux manches partout, le HCB n’a pas tergiversé longtemps et s’est mis dans les meilleures dispositions avec l’ouverture du score de Jere Sallinen après 34 secondes de jeu. Trop rapides et tout simplement nettement au-dessus des joueurs de la capitale dans le premier tiers malgré les absences de Damien Brunner et Mike Künzle, les Biennois ont doublé la mise en power-play sur un tir de Tino Kessler et un écran précieux de Luca Hischier devant le gardien Philipp Wütrich (14e). Le genre de situation trop peu exploitée par les Seelandais lors des derniers matchs.







...puis un rude combat avant la délivrance



La tremblote est vite revenue après la réduction de l’écart d’un coup de poignet génial d’Oscar Lindberg (34e), en supériorité numérique, au cœur d’un tiers médian archidominé par le CP Berne (17 tirs à 3). Mais le HCB Bienne a su faire le dos, laisser passer l’orage pour rééquilibrer les débats dans une dernière période néanmoins palpitante et indécise. Toni Rajala, dans la cage vide, a libéré la Tissot Arena d’un suspense pesant. Le portier Harri Säteri, une fois de plus héroïque, aura très longtemps maintenu son équipe dans le match lors des temps faibles. Le HCB aura à cœur de plier l’affaire dimanche et d’éviter un septième match qui a laissé de mauvais souvenirs en 2019 en demi-finale face à Berne puis l’an dernier en quart face à Zurich. /jpi