« C’est la grande euphorie à Bienne »

Le fléau de la revente

Si les abonnés ont eu la priorité, quelques-uns ont renoncé à leurs places. « Une quarantaine de personnes ont laissé tomber parce qu’elles sont en vacances ou pour d’autres raisons », détaille Daniel Villard. Car pour le reste, la demande est forte et largement palpable. « C’est l’euphorie ici. C’est un grand plaisir de voir que toute la ville et la région sont derrière nous et veulent voir nos matches », sourit le manager biennois. Seul hic, les reventes pullulent sur internet avec des prix qui prennent l’ascenseur. Mais le HCB « n’a pas de moyen d’agir au niveau juridique ». Il pourrait réduire le nombre de billets vendus par personne. « On y réfléchit », avoue Daniel Villard. Mais la limite actuelle de 10 sésames par supporter a déjà été discutée à plusieurs reprises. « Il y a quand même des familles qui ont besoin d’un certain nombre de tickets », argumente le manager seelandais.





Les matches à Genève… à la Tissot Arena

Face à cet élan populaire, le HC Bienne va ouvrir les portes de la Tissot Arena lors des matches disputés à Genève. Seuls 160 places sont disponibles dans le secteur visiteurs de la patinoire lémanique. Les fans seelandais pourront ainsi suivre les rencontres sur le cube vidéo de l’arène biennoise – et en direct sur RJB bien sûr ! – sans débourser le moindre centime. Quant aux fans genevois, ils seront accueillis comme à l’accoutumé dans l’espace visiteurs de la Tissot Arena. La capacité reste fixée à 590 pour cette finale. /msc