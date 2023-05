Trois Biennois rejoignent l'équipe nationale

Trois Biennois participeront aux Czech Hockey Games avec l'équipe nationale de hockey sur glace. Gaétan Haas, Mike Künzle et Joren Van Pottelberghe ont été convoqués par le sélectionneur Patrick Fischer, selon un communiqué diffusé lundi par la Swiss Ice Hockey Federation. Les finalistes du championnat de National League prendront part à la quatrième et dernière semaine de préparation avant les Mondiaux A. L’ultime tour de l’Euro Hockey Tour est au programme. Dans le cadre des Czech Hockey Games, l’équipe suisse affrontera pour la quatrième fois de la saison les nations de premier plan que sont la Suède (4 mai), la Finlande (6 mai) et la Tchéquie (7 mai). /comm-oza