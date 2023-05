Déjà l’heure de suer pour le HC Bienne

Se préparer... encore mieux que la saison passée



Et le finaliste est devenu exigeant et ambitieux. « L’an dernier, on a eu une bonne base… mais à la fin de la saison ce n’était pas la grande fête. Alors il faudra faire encore mieux cette fois. Le but est d’être prêt pour le début de la saison… jusqu’à la fin », prévient Thomas Zamboni. À trois mois du début de la saison 2023/2024 et de la campagne en Ligue des Champions (31 août), les recrues Ian Derungs et Liekit Reichle étaient bien là (photo), mais de grandes inconnues demeurent. Le HC Bienne n’a pas encore d’entraîneur principal et cherche toujours un successeur à Antti Törmänen. /jpi-lpe