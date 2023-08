Le HC Bienne ne se rassure pas

Deuxième match de préparation et deuxième défaite pour le HC Bienne. Les hockeyeurs seelandais se sont inclinés 5-2 chez leur homologue de National League Langnau vendredi soir. Après un premier tiers vierge de but, les hôtes ont ouvert la marque à la mi-match. Les joueurs de Petri Matikainen ont vite réagi en égalisant par l’intermédiaire de Liekit Reichle, mais ils ont encaissé un deuxième but moins de deux minutes plus tard pour boire le deuxième thé derrière au panneau d’affichage. Les Tigres ont fait la différence au retour du vestiaire grâce à deux nouvelles réussites. La réduction de l’écart par Ville Pokka n’aura pas fait trembler les Emmentalois qui ont scellé le score en fin de partie. Le HC Bienne tentera de décrocher sa première victoire en match amical vendredi sur la glace de l’équipe de Swiss League de La Chaux-de-Fonds. /emu