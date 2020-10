Les U20 du HC Bienne en quarantaine

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du Canton de Berne a annoncé ce mercredi que l’équipe des moins de 20 ans du HC Bienne a été placé en quarantaine. Plusieurs joueurs et un entraîneur ont été testés positifs au COVID-19 à la fin de la semaine dernière. Sur ordre du médecin cantonal, 28 personnes, soit tous les joueurs et des membres de l’équipe d’encadrement, ont été placés en quarantaine ou en isolement.

L’étau se resserre donc autour de l’équipe première du HC Bienne puis l’un de ses adversaires du week-end dernier, Fribourg-Gottéron, a été placé en quarantaine ce mercredi matin tout comme le HC Lugano censé être le prochain adversaire des Seelandais vendredi en National League. /comm-jpi