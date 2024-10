Un énorme accident s'est produit en Nascar sur le circuit ovale de Talladega. 28 des 40 voitures en lice ont été impliquées, ce qui en a fait le plus gros crash de l'histoire de la discipline.

L'accident s'est produit à cinq tours de la fin. Un accrochage en tête du peloton en a provoqué d'autres en chaîne, ce qui a donné lieu à des images aussi impressionnantes que spectaculaires. La course a pu repartir ensuite et la victoire a souri à Ricky Stenhouse Jr pour... six millièmes de seconde.

/ATS