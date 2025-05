Une 43e pole position pour Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Miami, sixième manche du championnat du monde de Formule 1.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) de respectivement 65 et 67 millièmes de seconde.

Grand perdant plus tôt dans la journée du sprint, dont il s'est finalement classé 17e après avoir écopé d'une pénalité qui lui a fait perdre sa quatrième place obtenue en piste, le Néerlandais a répondu en champion en dominant encore les McLaren lors des qualifications.

'Cela a été une belle qualification. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la limite et même si la gestion des pneus n'a pas été évidente, cela s'est bien terminé et je suis ravi d'être en pole', a déclaré Verstappen, qui a décroché sa 43e pole position en F1, la troisième cette saison après le Japon et l'Arabie saoudite.

Après avoir remporté le sprint après un coup de pouce du destin, en l'occurrence l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers tours, Norris a encore échoué dans sa quête de pole. Mais l'Anglais a devancé son coéquipier Oscar Piastri, leader du championnat, qui devra se contenter de la 4e place sur la grille.

Ferrari a encore connu des qualifications difficiles puisque le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton ont réalisé respectivement les 8e et 12e chronos. Quant aux pilotes de l'écurie Sauber, ils ont dû se contenter des 13e (Gabriel Bortoleto) et 16e temps (Nico Hülkenberg).

/ATS