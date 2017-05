Michaël Morand répond présent

Michaël Morand fait honneur à son statut de favori. Le Courtisan a remporté vendredi soir le 32e « Tour de R’beutz ». Il a avalé les 12 kilomètres de cette 1re manche du Trophée jurassien en à peine plus de 47 minutes. Michaël Morand a devancé Patrick Jeanbourquin et Damien Colas. Chez les dames, la victoire est revenue à Odile Rein, qui a devancé Nelly Glauser et Morgane Crausaz. /mle