Alex Jodidio et Odile Rein-Spycher en vainqueurs

Alex Jodidio s’est imposé au Noirmont. Le coureur a franchi en premier la ligne d’arrivée vendredi soir lors de la course des Franches, 2e manche du Trophée jurassien de course à pied. Avec un temps de 29 minutes et 30 secondes pour les 8,7 kilomètres, il a devancé Julien Fleury et Michaël Morand qui complètent le podium.

Chez les dames, la victoire est revenue à Odile Rein-Spycher en 34 minutes et 47 secondes. Elle a terminé devant Eléonore Paupe et Morgane Crausaz.

A noter que la course des Franches a eu un grand succès puisque 518 participants ont été enregistrés par les organisateurs. /jeb