Record battu sur le Tour du Val Terbi

Le record est tombé sur le Tour du Val Terbi. Mohammed Boulama s’est imposé vendredi soir sur le tracé de plus de 10 km entre Monstevelier, Mervelier et Courchapoix. Le citoyen de Bienne a remporté la course à pied, figurant au Trophée jurassien, en 31’01’’. Un chrono qui lui permet de battre de 11 secondes le record de Pierre Basler, qui datait de 1981. Le podium est complété par Mekonen Tefera de Herrenshwanden et par Patrick Jeanbourquin. Le Noirmonier (35'00'') est resté loin du record jurassien de Yan Orlandi (31'12''). Chez les dames, c’est une autre résidente du Noirmont qui remporte le parcours : Odile Rein Spycher. La Bernoise Alemitu Bekele et Morgane Crausaz de Soulce sont aussi montées sur la boîte. /ncp