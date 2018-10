Record battu aux 10 Bornes de Courtelary

Le record des 10 Bornes de Courtelary est tombé ! Bernard Matheka a remporté la course pédestre samedi après-midi dans le Jura bernois avec à la clé un nouveau temps de référence. L’habitant de Malleray a abaissé la marque de l’épreuve à 31'17'' lors de la 49e édition. Il a devancé l’Ethiopien Mekonen Tefera de 1'14'' et l’Ajoulot Jérémy Hunt de 1'29''. Ce dernier remporte toutefois le Trophée jurassien de course à pied.

Chez les dames, Morgane Crausaz a fait coup double sur le tracé de 10 km. La Vadaise a terminé en tête avec un temps de 41'21''. Elle a précédé les Taignonnes Marianne Froidevaux de 56'' et Klasina Brunott de 1'43''. C’est donc la sportive de la Haute-Sorne qui remporte le Trophée jurassien féminin de course à pied.

Au total, 235 coureurs ont bravé la pluie et le froid pour participer à l’épreuve. /ygo