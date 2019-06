Victor Lab et Géraldine Meyrat s’offrent la 2e étape des TJ séries

Victor Lab s’est imposé mercredi sur la deuxième étape VTT des « TJ séries ». Le Français a bouclé les 15,8 km et 447 mètres de dénivelé positif en 34’17’’, devant Luca Micheli (34’26’’), Jérémy Brechbühl et Loris Hintzy (ex aequo 35’34). L’épreuve a réuni 146 personnes au départ de Miécourt.

Côté dames, Géraldine Meyrat s’offre la première place (41’47’’). La Breulotière devance les Vadaises Maëva Blandino (42’45’’) et Sandra Hushi Stadelmann (43’56’’).

La dernière étape de ces « TJ séries » aura lieu mercredi 19 juin à 19h au départ de Bassecourt. /comm-vja