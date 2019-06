Jérémy Hunt et Morgane Crausaz dominent la course Vicques-Rétemberg

Jérémy Hunt signe un nouveau record. L’athlète de Courfaivre s’est imposé vendredi soir sur la course Vicques-Rétemberg, 3e étape du trophée jurassien de course à pied. Il a avalé le tracé de 6,3 kilomètres avec 412 mètres de dénivelés positifs en 26’53’’. Il signe là un nouveau record de 30 secondes. Il a devancé Michaël Morand de Court de 2’02’’ et Patrick Jeanbourquin du Noirmont de 3’14’’.

Du côté des dames, c’est Morgane Crausaz de Soulce qui s’est hissée sur la plus haute marche du podium. L’athlète de Soulce a parcouru le tracé en 33’57’’. Elle a devancé Anne-Laure Christen de Bernex de 2’45’’ et Marianne Froidevaux des Breuleux de 2’51’’.

Les organisateurs se disent très contents du déroulement de la course et de l’ambiance à l’arrivée au Rétemberg. A noter que le nombre de participants a franchi un record : au total, 209 personnes ont pris part à la manifestation sportive. /ech