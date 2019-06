Les records tombent

Le chrono a chauffé vendredi soir sur la Course des Franches. Jérémy Hunt et Morgane Crausaz se sont joués de la canicule pour établir de nouveaux temps de référence sur la 4e étape du Trophée jurassien de course à pied. L’Ajoulot a bouclé le tracé de 10 km pour 280 m de dénivelé positif en 35’26’’, soit 8’’ de mieux que son record de l’an dernier. Il a devancé deux hommes du Jura bernois. Michaël Morand de Court prend le 2e rang à 1’48’’ alors que Mickaël Marti de Sonceboz fête son premier podium au scratch du haut de ses 14 ans à 3’10’’.

Morgane Crausaz a, elle, pulvérisé le record féminin en 42’51’’. La Vadaise a abaissé la marque de référence de 1’12’’. Elle a relégué la Neuchâteloise Angéline Flückiger à 1’26’’ et la Franc-Montagnarde Marianne Froidevaux à 3’25’’. /msc