A un souffle du record

Côté féminin, Morgane Crausaz poursuit sa razzia sur le Trophée jurassien de course à pied. La Vadaise a signé la passe de cinq vendredi et poursuit son sans-faute depuis le début de la saison. Elle l’a emporté en 40’10’’ dans le Val Terbi. Morgane Crausaz a précédé la Franc-Montagnarde Marianne Froidevaux de 3’45’’ et la Vadaise Lisa Créti de 3’56’’.

Ce Tour du Val Terbi 2019 a rassemblé plus de 300 concurrents. /msc