Doublé vadais au Tour des Sommêtres

Bruno Vitali et Marine Groccia ont dicté leur loi dimanche au Noirmont. Les deux athlètes de la Vallée se sont aisément imposés au Tour des Sommêtres, 8e et avant-dernière halte du Trophée jurassien de VTT. Le cycliste du Val-Terbi a avalé les 23 km et 825 m de dénivelé positif en 1h04’26’’. Il a précédé Silas Ummel de Cormoret de 2’36’’. Le Tramelot Luca Micheli s’est emparé du 3e rang à 3’46’’. Le favori au classement général du TJ, le Vadais Andy Kläy, n’a pas pris le départ. Il devrait toutefois valider son sacre lors des courses du Tabeillon, dernière épreuve au programme et qui se tiendra le dimanche 13 octobre.





Marine Groccia puissance sept

Il en manque une seule à son palmarès. Marine Groccia a remporté sa septième victoire en huit éditions de l’épreuve. Avec un chrono de 1h23’57’’, la citoyenne de Bassecourt a devancé dimanche la Taignonne Marianne Froidevaux de 4’02’’ et la Delémontaine Chantal Péquignot de 10’52’’. Sandra-Stadelmann-Hushi n’ayant pas pris part à cet avant-dernier rendez-vous, Marine Groccia se profile ainsi comme la grande favorite à la victoire finale dans le Trophée jurassien de VTT.

Un peu plus de cent coureurs ont par ailleurs pris part à cette course organisée par le Vélo-Club Franches-Montagnes. Tous les résultats de cette 8e édition sont à retrouver ici. /ygo