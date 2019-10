Jérémy Hunt domine le Tabeillon pour la 6e fois

Jérémy Hunt règne sur la 35e édition du Tabeillon. L'athlète de Courfaivre s'est octroyé la boucle de 14,3 km pour 389 m de dénivelé positif pour la 6e fois dimanche à Glovelier. Il a réalisé un chrono de 50’33’’ sur l'avant-dernière manche du Trophée jurassien. Le Vadais a devancé le Noirmonnier Patrick Jeambourquin de plus de 5’ et Gilles Bailly de Perrefitte de plus de 6’.

Chez les dames, Morgane Crausaz a été intraitable. La Vadaise s’est imposée en 1h02’40’’. Le podium est complété par la Genevoise Anne-Laure Christen et la Neuchâteloise Emanuelle Membrez qui terminent toutes les deux à un peu plus de 2’.

Plus de 250 sportifs se sont élancés sur le grand parcours du Tabeillon. /lge