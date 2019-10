Le sans-faute de Jérémy Hunt

Jérémy Hunt n’a laissé que des miettes. L’Ajoulot s’est adjugé la 50e édition des 10 Bornes de Courtelary samedi. Il a couru la distance en 32’24’’ pour aisément devancer l’Ethiopien Tefera Mekonen (+1’55’’) et l’habitant de Sonceboz Mickael Marti (+3’57’’) lors de cette dernière manche du Trophée jurassien. Jérémy Hunt a enlevé les sept courses auxquelles il a participé et remporte le classement général de la course à pied.

Chez les dames, la Britannique Kelsi Chappell l’a emporté en avalant les 10 km du tracé en 41’01’’. Isaline Bonnemain de Rossmaison (+00’44’’) et la Brelotière Marianne Froidevaux (+2’06’’) complètent le podium. Le classement général du Trophée jurassien revient à la Vadaise Morgane Crausaz, qui n’a pas pris le départ samedi.

La satisfaction est de mise pour les organisateurs du CA Courtelary qui ont mis sur pied cette 50e édition de 10 Bornes. Ils ont enregistré 408 inscriptions au travers les différentes catégories, dont 208 sur l’épreuve reine, un nombre en hausse par rapport aux années précédentes. /emu