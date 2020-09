Loris Hintzy s’offre un Tour des Sommêtres inédit

Le Tour des Sommêtres version Covid-19 sourit à Loris Hintzy. Le Vadais a remporté la 9e édition disputée dans un format revisité en raison des conditions sanitaires. Au lieu des 23km habituels avec départ commun, les organisateurs ont opté pour un contre-la-montre de 9km et 500m de dénivelé positif. Sur ce tracé inédit, le jeune vététiste de 24 ans a donc été le plus rapide, avec un temps de 28’27’’. Il a relégué le Tramelot Micha Klötzli et le Jurassien bernois David Tschanz à respectivement 17’’ et 1’41’’. Ce trio forme le 1er podium de la saison dans le cadre du Trophée jurassien. Par ailleurs, seules deux dames ont pris le départ dimanche matin au Noirmont. La Neuchâteloise Naïka Racheter a pris le 30e rang « scratch » en 36’39’’, alors que Théa Brebel de Corgémont s’est classée 57e en 57’28’’.

Au total, 57 vététistes ont pris le départ de la course. Une épreuve « qui s’est bien déroulée » selon les organisateurs. /ygo