Le Trophée jurassien raccourci

Vicques-Rétemberg, le Tour de R’beutz et à présent les TJ Séries et la Narcisses Run. Le Covid-19 chamboule encore le calendrier du Trophée jurassien de VTT et de course à pied. Deux nouvelles épreuves sont rayées du programme du début de saison, selon une annonce faite ce jeudi par les organisateurs. Elles passent à la trappe en raison des « mesures actuellement en vigueur ». Le début de saison de VTT est ainsi repoussé au 13 juin (1re épreuve à Develier avec la Race Bike Cho), alors que les coureurs à pied devront patienter jusqu’au 18 juin pour s’élancer (1re épreuve au Noirmont avec la Course des Franches).

Le Trophée jurassien 2021 comptera ainsi au maximum sept rendez-vous de VTT et six de course à pied alors que son calendrier initial en comptait neuf dans chaque discipline. /comm-msc