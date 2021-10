Jérémy Hunt fait coup double aux 10 Bornes de Courtelary

Victoires jurassiennes à Courtelary. Jérémy Hunt et Morgane Crausaz ont remporté samedi l’épreuve de course à pied. Les 10 Bornes de Courtelary qui ont réuni 232 participants étaient aussi la dernière étape du Trophée jurassien. L’Ajoulot a avalé les dix kilomètres du parcours en 32’47’’ et a devancé le Bernois Tefera Mekonen (+59’’) et le Vadais Samuel Afeweri (+1’46’’).

Et chez les dames, Morgane Crausaz a réalisé le meilleur temps dans le Jura bernois. La Vadaise l’a emporté en 39’37’’ devant la Fribourgeoise Madalena Morgado (+3’8’’) et Selina Roth de Sonvilier (+4’30’’).





Le trophée pour Jérémy Hunt, l’attente pour les dames

Avec son succès à Courtelary, Jérémy Hunt s’est adjugé le classement général du Trophée jurassien de course à pied. Du côté des dames en revanche, le nom de la vainqueure n’est pas encore connu puisque des calculs sont toujours en cours pour départager les coureuses.

Tous les résultats des 10 bornes de Courtelary sont à retrouver ici. /nmy