Le Trophée jurassien relance la machine

Un Trophée jurassien en bonne et due forme : le programme des courses à pied et de VTT est à nouveau complet et démarre ce samedi dans la région. La Narcisses Run confrontera les coureurs à pied sur 8,8km à Damvant. Le Trophée jurassien avait été raccourci l'an dernier et annulé il y a deux ans en raison de la pandémie de coronavirus. L’épreuve jouera cette année entre stabilité et nouveautés, explique Camille Borruat, responsable des relations médias : « La course des 10 Bornes de Courtelary a décidé de se retirer et également les TJ Séries. Pour remplacer, le contre-la-montre du Col de Montvoie » en course à pied et VTT compteront pour le Trophée jurassien. Au total, 8 courses à pied et 8 courses VTT sont au programme du Trophée jurassien.