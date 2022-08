Le rideau est tombé sur les courses du Col de Montvoie

La 16e et dernière édition des courses de contre-la-montre du Col de Montvoie a vécu. La 5e manche du trophée jurassien de VTT est revenue à Andy Kläy dimanche matin à Fontenais. Le coureur de Mettembert a avalé les 9,5 km du parcours pour 418 m de dénivelé positif en 25’55’’. Il a devancé le Tramelot Pavel Hasler de seulement 5’’. Le Delémontain Didier Kläy a fini 3e à 32’’. Chez les dames, Sandra Stadelmann Hushi a été la plus rapide. La citoyenne de Courtételle a signé un chrono de 32’26’’. La Vadaise Marine Schaller +1’37’’ et la Taignonne Marianne Froidevaux +2’55’’ complètent le podium.

Pour la première fois, la course à pied comptait aussi pour le Trophée jurassien, en tant que 6e épreuve. Le Prévôtois Gilles Bailly a été le meilleur sur le tracé de 7 km avec un temps de 32’’17. Il a précédé l’Ajoulot Philippe Beuret de 40’’ et le Courtisan Tobias Buchser de 1’20’’. Côté féminin, la victoire est revenue à Kirlène Dolce de Vicques en 39’51’’. Marine Schaller est descendue de son vélo pour prendre également la 2e place à 1’38’’, devant Vanessa Aellig de Bassecourt +2’29’’.

Cette dernière édition des courses du contre-la-montre du Col de Montvoie a réuni près de 250 participants au travers des différentes catégories. /emu