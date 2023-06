Pas de surprise sur le Tour de R’beutz

Les têtes d’affiche répondent présentes sur le Tour de R’beutz. Morgane Crausaz et Jérémy Hunt ont triomphé vendredi soir à Rebeuvelier lors de la 2e manche du Trophée jurassien de course à pied. La sportive de Pleigne a dominé l’épreuve féminine en bouclant le tracé de 13 km pour 555 m de dénivelé en 1h00’26’’. Elle a repoussé ses poursuivantes à plus de 6’. Sofia Chételat de Courroux prend le 2e rang à 6’07’’ alors que la locale de l’étape Léna Beyeler grimpe sur la 3e marche du podium à 6’31’’.





Moins de marge chez les hommes

Côté masculin, les écarts ont été plus serrés. Jérémy Hunt s’est tout de même offert une bonne marge sur son dauphin en reléguant le Français Dorian Marchal à 2’16. L’Ajoulot a signé un chrono de 48’35’’. L’athlète de Court Tobias Buchser complète le podium à 3’37’’. Cette 36e édition du cross du Tour de R’beutz a rassemblé 176 coureurs. Les cyclistes prendront le relais samedi après-midi pour la 30e édition de l’épreuve VTT. /msc