Bruno Vitali et Helène Clauzel s’adjugent les TJ Series

Bruno Vitali et Helène Clauzel font main basse sur la première édition des TJ Series. Le coureur de Corban s’est imposé lors de la 3e et dernière manche de cette épreuve du Trophée jurassien de VTT mercredi soir à Bassecourt. Avec un temps de 30'17'', il a devancé le Français Victor Lab (+7’’) et le Tavannois Luca Micheli (+27’’) lors d’une course serrée de 12,3 km pour 399 mètres de dénivelé positif. La Française a, elle, signé un chrono de 36'25'' pour nettement prendre le meilleur sur la Taignonne Géraldine Meyrat (+2’34’’) et la Vadaise Sandra Stadelmann Hushi (2’43’’).

Bruno Vitali et Helène Clauzel avait déjà remporté la 1re manche de ces TJ Series et remporte donc le classement général, puisque les deux meilleurs résultats sont pris en compte. Le classement final de cette épreuve est comptabilisé comme une course traditionnelle au classement général du Trophée Jurassien.

Plus de 180 athlètes ont pris part à cette dernière manche à Bassecourt. /emu