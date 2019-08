Andy Kläy et Sandra Stadelmann-Hushi domptent Montvoie

Les favoris ont répondu présents sur les pentes du Col de Montvoie. Andy Kläy et Sandra Stadelmann-Hushi ont remporté sans sourciller cette 6e manche du trophée jurassien de VTT dimanche matin à Fontenais. Dans le contre-la-montre, le cycliste vadais a avalé les 9.5 km et 418 m de dénivelé positif en 25’20’’. Il a devancé au sommet le Tramelot Micha Klötzli de 1’13’’ et l’athlète de la Terre-Sainte Loris Hintzy de 1’17’’. Chez les dames, Sandra Stadelmann-Hushi l’a emporté en 32’23’’. La Jurassienne a précédé la Delémontaine Chantal Péquignot de 2’52’’ et la citoyenne de Châtillon Nicole Beuchat de 3’05’’.





Les vélos de route également à l’honneur…

Il était également possible de monter le col en vélo de route ce dimanche en Ajoie. Dans cette catégorie, les régionaux sont tombés sur plus forts au terme des 7 km d’ascension. Chez les hommes, la victoire est revenue au Tricolore Loïc Bruetsch, qui est monté en 18’14’’. Le Tramelot Pavel Hasler prend la 2e place à 5’’ alors que le Delémontain Steve Vogel se classe 3e à 2’10’’. Côté féminin, deux vététistes sont montées à deux reprises sur le podium. Sandra Stadelmann Hushi, 2e à 3’16’’ et Nicole Beuchat, 3e à 5’8’’, ont toutefois dû s’avouer vaincues face à la Bâloise Eva Lindskog, qui a franchi la ligne après 19’54’’ d’effort.







…ainsi que les coureurs

Sur le tracé de course à pied, long de 7 km, deux sportifs se sont détachés dans leur catégorie. Chez les hommes, Gilles Bailly de Perrefitte s’est aisément imposé, avec un temps de 32’25’’ à la clé. Il a relégué le Bruntrutain Rémy Cohann à 2’18’’ et Jacques Rérat de Coeuve à 2’38’’. Chez les dames, victoire sans problème pour Isaline Bonnemain. La Vadaise a survolé la montée en 37’35’’. Elle a ainsi distancé l’Ajoulote Carmen Vallat à 5’15’’ et Klasina Brunott de Sceut à 6’22’’.

Sur l’ensemble de la journée, en comptant également les participants dans les catégories Handbike, E- VTT et Nordic Walking, ce sont près de 300 sportifs qui ont rallié le sommet du Col de Montvoie. /ygo