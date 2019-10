Andy Kläy et Marine Groccia remportent le Trophée jurassien

Andy Kläy et Marine Groccia ont été couronnés dimanche à Glovelier. Les deux vététistes se sont imposés lors de la 35e édition de la course du Tabeillon qui comptait comme dernière manche du Trophée jurassien. Andy Kläy a bouclé les 21 km et 536 m de dénivelé positif en 49’57’’. Le Jurassien a devancé le Tramelot Micha Klötzli de 6’’ et le cycliste d’Orvin David Tschanz de 1’04’’.

Chez les dames, Marine Groccia de Bassecourt a franchi la ligne après 1h01’06’’ d’effort. Elle a terminé 10'' devant la cycliste de Courtételle Sandra Stadelmann-Hushi et 7'43'' avant celle de Vendlincourt Sophie Roy.

Près de 250 sportifs se sont élancés sur cette 35e édition.

Andy Kläy et Marine Groccia s'offrent aussi le classement général 2019 du Trophée jurassien. /lge