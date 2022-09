Un Trophée jurassien en perte de vitesse

« Le niveau se tasse un peu » au Trophée jurassien de VTT. C’est l’avis de celui qui était leader lors des deux premières manches Loris Hintzy. Le vététiste de Vicques a des explications toutes simples à cette constatation. « Les meilleurs arrivent à un certain âge où ils ont d’autres priorités. Ils ne font donc plus forcément toutes les courses, donc on perd de l’attrait, d’autant plus que peu de jeunes sortent du lot pour pousser derrière ». Il souligne également que des coureurs du Jura bernois venaient également tirer la bourre aux leaders il y a quelques années.