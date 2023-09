Julie Mahon, du Trophée jurassien à la Coupe du monde

Sa jumelle comme 1re adversaire

Julie Mahon effectue 4 à 6 entraînements par semaine. Elle pédale depuis l’âge de 6 ans et alterne entre la route et le VTT. La Jurassienne partage cette passion avec sa jumelle Marie. « On s’entraîne beaucoup ensemble. On se tire en avant, on se montre des trajectoires, ça aide », avoue l’étudiante. Si l’entente est bonne entre les sœurs, Julie ne cache pas que le premier objectif est de devancer sa jumelle. « Ça me motive d’être toujours devant elle », sourit-elle. La Vadaise tentera de conserver l’ascendant familial non pas ce dimanche sur le Tour des Sommêtres mais dans 10 jours à Saanen à l’occasion de la dernière manche de la Coupe de Suisse de la saison. /emu-msc