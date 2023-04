Tavannes/Tramelan refroidit Erguël

Le FC Tavannes/Tramelan prend sa revanche sur son voisin. Il a dominé le FC Erguël 2-0 jeudi soir à Tramelan dans le derby de 2e ligue interrégionale de football. Les Imériens l’avaient emporté sur la même marque le 18 septembre dernier. Deux coups de tête ont fait le bonheur des hommes de Steve Langel. C’est d’abord Maxime Eschmann qui a pu conclure un bon mouvement de son équipe à la 54e minute de jeu. Il a été imité, sur corner, par Wayan Ducommun à la 78e. Le FCTT profite de ce succès pour conforter sa 6e place à 4 points du 4e et avec deux matches en moins. Le FCE reste 8e malgré ce revers avec 6 longueurs d’avance sur la barre mais un match de plus.





La victoire du plus entreprenant

Bien que disputé dans le froid et même sous quelques flocons de neige, ce derby a vu les 22 acteurs se livrés sur la pelouse tramelote. Les deux formations se sont ménagées deux grosses occasions en 1re mi-temps sans parvenir à débloquer le score. Plus entreprenant que son adversaire, Tavannes/Tramelan a repris le contrôle du cuir au retour des vestiaires et n’a été que peu inquiété. « On a été un petit cran au-dessus », confirme le défenseur des locaux Sergio Cunha. Du côté des visiteurs, on regrette un manque d’engagement. « Quand on perd les duels, le combat aérien et les 2es ballons, c’est compliqué de gagner un derby », analyse le défenseur Georges Mbassi. /msc