Un HCB séduisant mais battu

Les voyages du HC Bienne se suivent et se ressemblent en Ligue A de hockey sur glace. Pour la 6e fois de suite, il a été dominé sur la route. Les protégés de Mike McNamara se sont inclinés à Lausanne 4-3 mardi soir. Ils n’ont plus gagné loin de la Tissot Arena depuis le 2 décembre et un succès acquis à Fribourg. Bienne reste tout de même 5e du classement, avec dix points d’avance sur la barre.

Tout pour l’offensive

Les deux formations n’ont pas ménagé leurs efforts dans cette partie. Avec un visage résolument offensif, elles ont offert un spectacle de qualité au public de Malley. Et si Lausanne a pris les devants dès la 4e minute de jeu par Jeffrey, c’est bien le HCB qui a été le plus consistant durant les 45 premières minutes de la partie. Rossi (21e), Haas (38e) et Pedretti (42e) ont su mettre la troupe seelandaise sur les bons rails. Bienne s’est notamment fait l’auteur d’une deuxième période de feu. Les joueurs de Mike McNamara ont, par moments, littéralement asphyxié un LHC qui restait pourtant sur huit succès de rang.

Trois lucarnes pour tourner le match

Beaucoup de monde pensait voir cette série prendre fin lorsque Marco Pedretti a donné deux longueurs d’avance au HCB. Mais les Biennois ont alors peu à peu reculé et ont surtout offert quelques largesses défensives aux Vaudois. Lausanne ne s’est pas fait prier pour en profiter. Genazzi (47e) et Fischer (48e) trompaient à deux reprises le portier Jonas Hiller en l’espace de 44 secondes. Ces deux lucarnes allaient même être suivies par un troisième nettoyage de la toile d’araignée via Borlat à tout juste cinq minutes de la fin du match. Plus brouillon, le HCB ne s’en est pas remis. Il concède sa 16e défaite en 21 déplacements cet hiver. /msc