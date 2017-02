Le HC Saint-Imier ne disputera pas les play-off du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. « C’est un échec » pour Francis Beuret. Le président du club imérien nuance toutefois en précisant que « ça reste un jeu et qu’il n’y a pas mort d’homme ». Le HCSI s’est incliné mercredi soir dans le match qu’il ne devait pas perdre. Il a subi la loi de Vallée de Joux 6-3 à Saint-Imier.

Le président refuse de pointer du doigt qui que ce soit. « Tout le monde a sa part de responsabilité », dit-il. Il avoue que cette déception est « la résultante d’une saison en dents de scie ». Francis Beuret place beaucoup d’espoirs dans le projet de réfection de la patinoire d’Erguël. « Tant qu’on n’aura pas la glace plus tôt, on ne pourra jamais être vraiment prêt au début de saison. On commence nos championnats avec un déficit au niveau du rythme et des matches d’entraînement. » L’homme fort du HCSI rappelle aussi qu’il « y a toujours des enjeux financiers » dans un hiver de hockey sur glace. « C’est parfois pénible car on aimerait aussi avoir des récompenses sportives et ce n’est pas le cas », conclut-il.

Des play-out ?

L’hiver pourrait rapidement prendre fin en terre imérienne. Le HC Saint-Imier a encore officiellement deux matches à disputer, samedi en championnat et mercredi en qualification de la Coupe de Suisse 2017/2018. La suite ? Impossible, pour l’heure, de le savoir. En raison de la réforme de la 1re ligue la saison prochaine, les play-out ne sont pas à l’agenda cet hiver. Le HCSI a toutefois demandé à la Ligue que ces séries puissent avoir lieu. Des discussions sont en cours avec les autres clubs concernés. /msc