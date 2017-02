Deux Biennois en équipe de Suisse

Dave Sutter et Julian Schmutz porteront le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace. Le défenseur et l’attaquant du HC Bienne ont été retenus pour disputer la Slovakia Cup les 10 et 11 février prochain à Nitra. Patrick Fischer a dévoilé jeudi après-midi sa sélection pour ce dernier tournoi avant les championnats du monde du mois de mai. Comme annoncé, le sélectionneur national a misé sur la jeunesse pour ce rendez-vous. Dix des 22 sélectionnés n’ont jamais enfilé le chandail « rouge à croix blanche ».

Lors de cette Slovakia Cup, la Suisse va défier la Biélorussie ainsi que la Russie ou la Slovaquie. /msc+comm