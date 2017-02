Il l’a fait ! Le HC Bienne est officiellement qualifié pour les play-off de LNA. Les hockeyeurs seelandais ont décroché leur ticket pour les séries finales en venant à bout de Genève-Servette 6-3 vendredi soir, devant 5'320 spectateurs à la Tissot Arena. A quatre matches de la fin du championnat régulier, la troupe de Mike McNamara est donc en « vert ». Elle pointe même désormais à la 5e place du classement.

Dans une rencontre plutôt électrique (38 minutes de pénalités distribuées), le HC Bienne est passé par tous les états d’âme avant de tirer son épingle du jeu dans le dernier tiers-temps. Menés 0-1 après…38 secondes jeu, les Seelandais ont su retrousser leur manches pour retourner la situation et mener 3-1 à la 26e. Genève avait plié, mais pas rompu. Par deux fois lors de supériorités numériques rondement menées, Paré a permis aux Grenats de revenir à égalité entre la 30e et la 32e.

Troisième tiers de feu

Le deuxième thé a fait du bien aux Biennois, qui ont pu reprendre leurs esprits avant d’entamer la dernière ligne droite. Plus incisif, le HCB a pris le jeu à son compte pour marquer trois buts supplémentaires et faire, à la sirène finale, chavirer de bonheur la Tissot Arena. « On est vraiment sur la lune maintenant ! », nous a lâché l’entraîneur Mike McManara, qui a enfilé une chemise verte pour célébrer la qualification de son équipe.

Le HC Bienne a encore quatre matches devant lui avant d’attaquer les play-off. Premier rendez-vous ce samedi à Kloten, l’esprit libre, mais l’envie intacte de continuer de gagner. /rch

Le télégramme

Bienne - Genève-Servette 6-3 (2-1; 1-2; 3-0)

Buts: 1re Loeffel 0-1. 10e Earl (Schmutz) 1-1. 13e Tschantré (Maurer/à 5 contre 4)) 2-1. 26e Pouliot (Pedretti) 3-1. 30e Paré (Gerbe, Loeffel/à 5 contre 4) 3-2. 32e Paré (Loeffel, Gerbe/à 5 contre 4) 3-3. 44e Rossi (Dufner, Pouliot/à 5 contre 4) 4-3. 56e Pouliot 5-3. 59e Schmutz (Lundin/à 5 contre 4) 6-3.

Bienne: Hiller; Dave Sutter, Lundin; Maurer, Jecker; Hächler, Steiner; Dufner; Schmutz, Earl, Micflikier; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Tschantré, Pouliot, Pedretti; Horansky.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Fransson; Loeffel, Mercier; Vukovic, Petschenig; Antonietti; Gerbe, Almond, Spaling; Wick, Paré, Rubin; Simek, Romy, Douay; Traber, Kast, Riat; Impose.

Notes : Tissot Arena, 5’320 spectateurs. Arbitres: MM. Koch/Wehrli, Borga/Küng. Pénalités: 7 x 2' contre Bienne; 12 x 2' contre Genève-Servette. Bienne sans Valentin Lüthi, Haas, Fey (blessés), Wellinger (paternité) et Rajala (étranger surnuméraire). Genève-Servette sans Ehrhardt, Rod, Chuard (blessés), Bezina (ménagé) et Slater (étranger surnuméraire).

Classement: 1. Berne 46 matches/98 points. 2. Zurich Lions 45/91. 3. Zoug 46/90. 4. Lausanne 47/80. 5. Bienne 46/70. 6. Davos 46/69. 7. Genève-Servette 47/69. 8. Lugano 47/65. 9. Langnau Tigers 46/56. 10. Kloten 47/54. 11. Fribourg-Gottéron 47/48. 12. Ambrì-Piotta 46/44.