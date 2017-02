Une décompression qui coûte trois points

Le HC Bienne n’y était pas samedi soir. Les Seelandais ont accusé le coup de la qualification pour les play-off 24 heures plus tôt sur la glace de Kloten dans le championnat de LNA de hockey sur glace. Ce revers 3-2 face aux Aviateurs fait reculer les Biennois à la sixième place du classement.

Les Seelandais ont manqué un petit peu de tout à la Swiss Arena. Ils ont paru moins agressifs, moins tranchants, moins rapides et moins concernés que lors de leurs dernières rencontres. Du coup, les hommes de Mike McNamara se sont mis au niveau de leur adversaire d’un soir. Et ils ont quand même failli ramener les trois points de la victoire. Premièrement grâce à Mathieu Tschantré et Marc-Antoine Pouliot qui ont trouvé le chemin des filets lors de la période initiale. Deuxièmement parce que Simon Rytz, la doublure de Jonas Hiller, a sorti un gros match, réalisant quelques arrêts déterminants et montrant une belle solidité devant la cage biennoise. Finalement parce que le HC Kloten – c’est son nom depuis le début de la saison – ne pense qu’au tour de relégation et manque cruellement de confiance. Malheureusement pour les Seelandais, les Aviateurs ont su placé le palet au bon endroit une fois de plus qu’eux.

Cette partie aura laissé des traces du côté biennois. Après Gaëtan Haas et Valentin Lüthi, c’est Thomas Wellinger qui semble devoir mettre un terme à sa saison. Le défenseur s’est encore une fois luxé l’épaule contre Kloten. Une opération paraît plus que probable pour le futur Luganais. /jeb

Kloten - Bienne 3-2 (1-2 1-0 1-0)

Buts: 2e Tschantré (Dave Sutter) 0-1. 5e Grassi (Sanguinetti, Shore/à 5 contre 4) 1-1. 10e Pouliot (Jecker, Pedretti) 1-2. 34e Frick (Gähler, Genoway) 2-2. 46e Obrist (Back, Bieber) 3-2.

Kloten: Gerber (20'00’’–20'52'' Boltshauser); Sanguinetti, Ramholt; Frick, Gähler; Kellenberger, Back; Steinauer, Harlacher; Grassi, Shore, Sheppard; Praplan, Cunti, Hollenstein; Genoway, Obrist, Bieber; Leone, Schlagenhauf, Lemm.

Bienne: Rytz; Wellinger, Dave Sutter; Dufner, Steiner; Hächler, Maurer; Jecker; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Schmutz, Earl, Rajala; Tschantré, Pouliot, Micflikier; Pedretti, Joggi, Wetzel; Horansky.

Classement: 1. Berne 47/101. 2. Zurich Lions 46/94. 3. Zoug 47/93. 4. Lausanne 48/80. 5. Genève-Servette 48/72. 6. Bienne 47/70. 7. Davos 47/69. 8. Lugano 48/68. 9. Kloten 48/57. 10. Langnau Tigers 47/56. 11. Fribourg-Gottéron 48/48. 12. Ambri-Piotta 47/44.