Les opportunités ont pourtant existé

Les Seelandais sont restés muets. Le HC Bienne n’a pas réussi à tromper la vigilance du portier des Lions de Zurich mardi soir lors de la 48e journée de LNA de hockey sur glace. Les Biennois ont été défaits 3-0 au Hallenstadion. Ils ont également perdu Fabian Lüthi qui pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

Le HC Bienne a pourtant eu de quoi faire trembler les filets adverses. Ils ont obtenu plusieurs supériorités numériques durant la première moitié de la partie, dont une de 65 secondes à cinq contre trois. Mais à chaque fois, quelques imprécisions dans les passes ou dans le dernier geste ont permis aux Zurichois de se dégager. Et l’adage est souvent avéré : « quand on ne marque pas, on encaisse ». C’est exactement ce qui est arrivé aux Seelandais à la 31e minute. Fabrice Herzog a trompé Jonas Hiller au premier poteau dans un angle impossible en tirant dans le casque du gardien biennois.

Dès lors, le « Z » a pris le contrôle de la rencontre, les joueurs de Mike McNamara se sont effacés petit à petit. Robert Nilsson (41e) et Christian Marti (53e) ont salé l’addition pour offrir une victoire méritée aux Zurichois. Les Seelandais ont ainsi perdu leur sixième place au classement et se retrouvent désormais septièmes à deux parties de la fin de la saison régulière.

Mais outre la défaite du HC Bienne, c’est surtout un nouveau coup dur qui semble être tombé sur la tête du club. Après les blessures jusqu’à la fin de la saison de Thomas Wellinger et Valentin Lüthi, et celle jusqu’à mi-mars de Gaëtan Haas, Fabian Lüthi a également rejoint l’infirmerie. L’attaquant seelandais a dû quitter ses coéquipiers à la fin de la période intermédiaire suite à un choc tout à fait réglementaire avec un adversaire. Il ne pouvait plus poser le pied gauche au sol. Selon les premiers éléments recueillis à Zurich, le ligament du genou pourrait avoir été touché. Si c’était le cas, sa saison serait d’ores et déjà terminée. /jeb

Zurich Lions - Bienne 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Buts: 31e Herzog 1-0. 41e (40'49'') Nilsson (Rundbald, Thoresen) 2-0. 53e Marti (Suter, Hinterkircher) 3-0.

Zurich Lions: Schlegel; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Phil Baltisberger, Guerra; Thoresen, Suter, Nilsson; Herzog, Schäppi, Kenins; Pestoni, Shannon, Wick; Künzle, Trachsler, Hinterkircher.

Bienne: Hiller; Lundin, Jecker; Dave Sutter, Steiner; Hächler, Maurer; Dufner; Schmutz, Earl, Micflikier; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Tschantré, Pouliot, Pedretti; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Classement: 1. Berne 48/104. 2. Zurich Lions 48/100. 3. Zoug 48/93. 4. Lausanne 48/80. 5. Genève-Servette 48/72. 6. Davos 48/72. 7. Bienne 48/70. 8. Lugano 48/68. 9. Kloten 48/57. 10. Langnau Tigers 48/56. 11. Fribourg Gottéron 48/48. 12. Ambri-Piotta 48/44.