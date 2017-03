Impossible n’est pas biennois

Les Seelandais ont livré un véritable festival offensif. Le HC Bienne est allé gagner 6-3 dans la capitale face au CP Berne jeudi soir dans l’acte III des quarts de finale de play-off de LNA de hockey sur glace. Les Seelandais ont fait la différence lors de la période intermédiaire en inscrivant quatre buts. Jonas Hiller a réalisé 39 parades.

La série est relancée. Muets en attaque mardi soir, auteurs d’une seule réussite samedi dernier, les Biennois ont dégoupillé sur la glace de la PostFinance Arena. Et plutôt six fois qu’une ! Marco Pedretti a tout d’abord égalisé à la 20e minute en supériorité numérique. Le Jurassien ne le savait pas encore mais il venait de lancer sa formation dans un festival offensif. Entre la 22e et la 28e minute, Thomas Wellinger, Philipp Wetzel et Robbie Earl ont trompé un Leonardo Genoni impuissant. Le portier bernois n’était pas au bout de ses peines puisque Jacob Micflikier a encore salé l’addition quelques instants plus tard. 5-1 pour le HC Bienne à la deuxième pause, qui aurait imaginé un tel scénario ?

En tout cas pas le CP Berne qui est entré dans le dernier « vingt » à toute allure. Les Ours ont joué plus vite, plus dur, plus précis, et ont bien failli revenir dans cette rencontre. En plus des deux buts inscrits, les hommes de la capitale ont encore touché la barre transversale et se sont heurtés à un Jonas Hiller des tous grands soirs. Toni Rajala a pu finalement sceller le score dans la cage vide.

L’acte IV entre le HC Bienne et le CP Berne aura lieu samedi du côté de la Tissot Arena. /jeb

Berne - Bienne 3-6 (1-1 0-4 2-1)

Buts: 14e Ebbett (Arcobello, Ruefenacht/à 5 contre 4) 1-0. 20e Pedretti (Dave Sutter, Pouliot/à 5 contre 4) 1-1. 22e Wellinger (Rajala) 1-2. 23e Wetzel (Horansky, Wellinger) 1-3. 28e Earl (Micflikier, Hiller/à 5 contre 4) 1-4. 35e Micflikier (Pedretti, Pouliot/à 5 contre 4) 1-5. 45e Noreau (Arcobello, Lasch/à 5 contre 4) 2-5. 52e Arcobello (Ebbett/à 5 contre 4) 3-5. 60e Rajala (dans le but vide) 3-6.

Berne: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Noreau, Gerber; Kamerzin, Andersson; Hischier, Plüss, Scherwey; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Müller, Randegger.

Bienne: Hiller; Dufner, Steiner; Dave Sutter, Wellinger; Hächler, Maurer; Jecker; Pedretti, Pouliot, Micflikier; Rajala, Earl, Schmutz; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Tschantré, Wetzel; Fabian Sutter.

LNA. Play-off. Quarts de finale (au meilleur des 7 matches). 3e match:

Berne - Bienne 3-6 (2-1 dans la série)

Zurich Lions - Lugano 1-0 (2-1 dans la série)

Zoug - Genève-Servette 5-1(3-0 dans la série)

Lausanne - Davos 2-3 tab (0-3 dans la série)