Gaëtan Haas retrouve la compétition

Gaëtan Haas est apte au combat. L’attaquant du HC Bienne nous a confirmé lundi matin après l’entraînement qu’il participera à la série de quart de finale de play-off de LNA de hockey sur glace contre le CP Berne. Le Seelandais sera aligné mardi soir lors de l’acte V dans la capitale après sa blessure survenue début février. Gaëtan Haas s’était fracturé le péroné. Prêt physiquement depuis quelques temps, il ne l’était pas en ce qui concernait le patinage. « On a dû trouver une solution en modifiant mon patin pour que je ne ressente plus aucune gêne », a expliqué l’auteur de 11 réussites et 22 passes décisives lors de la saison régulière.

L’acte V de la série entre le HC Bienne et le CP Berne est à vivre en direct et en intégralité mardi soir dès 20h. /jeb