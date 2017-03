C’est l’heure des vacances

La saison 2016/2017 est terminée pour le HC Bienne. Les Seelandais ont perdu l’acte V des quarts de finale de play-off de hockey sur glace de LNA contre le CP Berne 4-1 mardi soir dans la capitale. Ce revers est celui de trop pour les Biennois qui s’inclinent finalement 4-1 dans la série.

Cette partie a été équilibrée dans son ensemble. Elle aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre. C’est finalement le réalisme qui aura eu raison du HC Bienne qui a galvaudé un grand nombre d’occasions. Alors que le score était encore de 2-1 pour le CP Berne, Toni Rajala s’est présenté, à deux reprises, seul devant le gardien bernois Leonardo Genoni. Le Finlandais a d’abord été stoppé par le portier de la capitale (45e) puis a manqué le cadre (48e). Il a encore joué de malchance cinq minutes plus tard en envoyant un missile sur la barre transversale. Au plus fort de la domination seelandaise, les Ours n’ont pas tergiversé. Ryan Lash a crucifié Jonas Hiller à bout portant (56e) avant qu’Andrew Ebbett mette définitivement un terme aux espoirs biennois dans la cage vide (59e).

Le HC Bienne peut donc avoir quelques regrets sur cette dernière rencontre où seul Marco Pedretti a trouvé le chemin des filets (17e). Les Seelandais se sont créés un bon nombre d’occasion mais ont manqué de réalisme au moment de conclure. Un mal qui les a poursuivi depuis le début de la saison.

A noter que Gaëtan Haas, Dave Sutter et Thomas Wellinger ont évolué pour la dernière fois avec le maillot du HC Bienne. Ils partiront respectivement à Berne, Zurich et Lugano la saison prochaine. /jeb

Berne - Bienne 4-1 (1-1 1-0 2-0)

Buts: 14e Arcobello (Moser, Ruefenacht) 1-0. 17e Pedretti (Earl, Rajala) 1-1. 35e Untersander (Blum, Gagnon) 2-1. 56e Lasch (Ebbett, Scherwey) 2-1. 59e Ebbett (Krueger, Bodenmann) 4-1 (cage vide).

Berne: Genoni; Andersson, Gerber; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Kamerzin; Hischier, Gagnon, Scherwey; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Müller, Randegger.

Bienne: Hiller; Hächler, Maurer; Dave Sutter, Wellinger; Fey, Steiner; Jecker; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Pedretti, Earl, Rajala; Pouliot, Haas, Micflikier; Tschantré, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Quarts de finale de play-off de LNA (au meilleur des 7 matches) :

Berne – Bienne 4-1, Berne remporte la série 4-1

Zurich – Lugano 1-2, Lugano mène 3-2 dans la série.

Zoug et Davos sont déjà qualifiés pour les demi-finales.