Un succès pour la confiance

Un long voyage qui a bien tourné. Le HC Bienne s’est imposé contre Ambri 5-3 samedi soir à Bellinzone en rencontre amicale. Les hockeyeurs biennois ont ainsi fait le plein de confiance avant la reprise du championnat de National League le vendredi 8 septembre à Kloten.

Les réussites seelandaises ont été signées par Jason Fuchs, Marco Pedretti, Julian Schmutz (2x) et Fabian Sutter. Le HC Bienne déplorait un bon nombre d’absents pour cette partie amicale, dont notamment le gardien Jonas Hiller, le défenseur Beat Forster, le capitaine Mathieu Tschantré et les deux étrangers Toni Rajala et Robbie Earl. /jeb