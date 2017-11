Le HC Bienne prolonge son vice-capitaine

Jan Neuenschwander patinera deux hivers de plus à la Tissot Arena. Le contrat de l’attaquant du HC Bienne a été prolongé jusqu’au printemps 2020. Le club seelandais de National League de hockey sur glace l’a annoncé mardi matin. Le centre a posé ses patins dans le vestiaire biennois lors de l’été 2016. Il a défendu les couleurs seelandaises à 68 reprises pour un total de six buts et sept assists. Âgé de 24 ans, Jan Neuenschwander est l’actuel vice-capitaine du HC Bienne.

Le directeur sportif Martin Steinegger se montre très satisfait de cette prolongation. « Jan Neuenschwander fait preuve d’un engagement infatigable et il est devenu l’un des éléments clés de la formation. Sa volonté et son assiduité à l’entraînement représentent bien des caractéristiques de toute l’équipe». /msc+comm