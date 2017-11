Le HC St-Imier perd sur le fil

Le HC St-Imier concède une 3e défaite de rang dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Les joueurs de Michaël Neininger ont plié l’échine sur leur glace 6-5 (1-1 4-2 0-2 0-1) après les tirs au but face à Genève-Servette. Ils menaient pourtant de deux longueurs à l’entame du dernier tiers, avant que l’ancien professionnel Paul Savary ne signe un doublé pour ramener les Grenats à égalité. Les joueurs du Jura bernois se sont finalement inclinés au bout du suspense lors de la séance des tirs au but. Auparavant, les réussites locales avaient été inscrites par Stéphane Morin (4e), Loïc Pecaut (21e, 26e), Pascal Stengel (26e) et Kenny Camarda (38e). Les Bats voient leur adversaire du jour les dépasser au classement et se retrouvent 7e avec 7 points d’avance sur la barre. /emu