Le HCSI facile chez la lanterne rouge

Le HC St-Imier n’a pas glissé sur la peau de banane. Les hockeyeurs du Jura bernois ont battu le dernier du classement de 1re Ligue, Meyrin, sur la marque de 7-0 (0-0 2-0 5-0) mercredi soir à la Patinoire d'Erguël. Les Bats ont dû attendre le début du tiers médian, et un jeu de puissance, pour faire trembler les filets une première fois grâce à Gaëtan Struchen (25e), avant de doubler la mise par Kenny Camarda en fin de période (37e). L’ultime tiers a été à sens unique et les hommes de Michaël Neininger ont pu soigner leur offensive. Kenny Camarda a signé un triplé (45e, 57e), alors que Pascal Stengel (53e), Loïc Pécaut et Stéphane Morin (54e) ont aussi marqué pour les visiteurs. Le HCSI grimpe à la 5e place du classement, à deux longueurs du podium. /emu