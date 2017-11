Les rêves de NHL de Valentin Nussbaumer

Il est la nouvelle pépite du HC Bienne. Valentin Nussbaumer a écrit une page de l’histoire du club seelandais le 15 septembre dernier. En marquant sur la glace du Lausanne HC lors de son 3e match en National League, le Delémontain est devenu le 2e plus jeune buteur de la formation seelandaise. Il n’avait, ce soir-là, pas encore fêté son 17e anniversaire. Une semaine plus tôt, l’attaquant jurassien effectuait ses débuts dans l’élite du hockey sur glace helvétique, c’était dans l’antre de Kloten. Depuis, le jeune ailier a porté le maillot du HCB à 13 reprises. Et il compte déjà quatre buts à son tableau de chasse.